1923: Exposição é feita em São Paulo com cartazes sobre voto secreto

São Paulo

Uma exposição de cartazes de propaganda pedindo a instauração do voto secreto no Brasil será inaugurada na segunda-feira (27), em um prédio na rua São Bento, no centro de São Paulo. Esses trabalhos fazem parte do concurso aberto pela Liga Nacionalista.

A entidade, desejando tornar mais conhecido o processo do voto secreto, realizará uma eleição por esse sistema para escolher o cartaz que deverá ser premiado.

Para isso, uma cabine de votação e uma mesa eleitoral, constituída por estudantes de escolas superiores, serão instaladas no local. Todos os visitantes maiores de 18 anos poderão votar, e a apuração será feita no último dia da exposição.