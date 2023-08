1923: Teatro no Rio de Janeiro ganha o nome do ator João Caetano

São Paulo

O Theatro S. Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, passou a se chamar Theatro João Caetano, de acordo com um decreto do Executivo Municipal, baixado na sexta-feira (24).

O prefeito Alaor Prata afirmou no documento que João Caetano (1808-1863) foi um "gênio dramático" e que o ator é reconhecido "unanimemente como a expressão culminante e o verdadeiro precursor do teatro nacional".

Prata continuou dizendo que "se devem perpetuar no culto da cidade as gloriosas tradições do local que testemunhou os memoráveis dias de justo triunfo e consagração pública" do ator. O político citou ainda que atendeu a apelos para fazer a homenagem.