1923: Apea volta atrás, e SP jogará torneio de seleções estaduais

São Paulo

Em decisão de última hora, a Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos) voltou atrás de seu propósito de não figurar no torneio brasileiro de futebol de seleções estaduais.

Assim, a equipe paulista a ser organizada para a competição deverá sentir falta, por certo, de apuro, e, talvez, de uma mais zelosa seleção. Os dirigentes costumam ter a tendência de cuidar com pouco tempo da preparação do time que representará São Paulo.

O primeiro jogo dos paulistas será contra o Rio Grande do Sul no dia 23, no Parque Antarctica (casa do Palestra Italia). Se vencer, o rival será o Paraná no dia 30 no Floresta (campo da A. A. das Palmeiras), também em São Paulo.