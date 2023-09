1923: Exército realiza manobras com 7.000 homens no Rio de Janeiro

São Paulo

Foram iniciadas na manhã desta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro, as grandes manobras do Exército, com a participação de aproximadamente 7.000 homens. Pela primeira vez, a polícia militar também foi envolvida nas atividades.

O comandante da 1ª Região Militar, o general Ribeiro Costa, é quem chefia os trabalhos. Traçando o programa para as manobras, ele disse que as fadigas serão curtas e reduzidas ao mínimo necessário.

Também nesta quinta-feira, o presidente da República, Arthur Bernardes, enviou um representante à Escola Militar do Realengo para participar da cerimônia do juramento à bandeira dos novos alunos daquela instituição.