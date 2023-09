1923: Ministro da Guerra deve ir ao RS para tentar pacificar estado

São Paulo

O ministro da Guerra, o general Setembrino de Carvalho, deverá ir novamente ao Rio Grande do Sul com o objetivo de promover um acordo com o governador gaúcho, Borges de Medeiros, e pacificar a agitada política do estado.

Essa resolução foi assentada no Rio de Janeiro em várias conferências do ministro com os deputados federais João Simplício e Antunes Maciel, o senador Soares do Santos, o candidato derrotado ao governo gaúcho Assis Brasil e outros nomes de destaque da política do Rio Grande do Sul.

Atualmente, aquele estado é palco do conflito entre um movimento revolucionário, que exige a saída de Borges de Medeiros, e os defensores do governador.