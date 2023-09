1923: Projeto é feito no Senado para autorizar intervenção no RS

São Paulo

O projeto do senador Soares dos Santos autorizando o governo federal a intervir no Rio Grande do Sul foi recebido com visível simpatia no palácio do Catete (sede da Presidência da República).

Atualmente, há um conflito no território gaúcho entre os revolucionários, que exigem a saída do governador Borges de Medeiros, e os apoiadores da atual administração estadual.

Conforme as impressões colhidas pela reportagem, o ambiente é favorável tanto no Senado como na Câmara Federal aos rebeldes gaúchos. Há também quem acredita que o Executivo esteja inclinado a novas ações conciliatórias antes de usar o remédio extremo da intervenção.