1923: Projeto sobre intervenção federal no RS agita a política

São Paulo

As bancadas governistas no Congresso Nacional, incluindo a paulista, indicaram franco apoio ao projeto que autoriza o Executivo a intervir no Rio Grande do Sul, onde há uma luta armada entre revolucionários e defensores do governador Borges de Medeiros.

Os deputados borgistas João Simplício e Nabuco de Gouveia, sem ocultar grande abalo, têm procurado os próceres da política nacional a fim de discutir o assunto.

Já o deputado Antunes Maciel, que apoia a oposição ao governador gaúcho, exibiu telegramas do Rio Grande do Sul, mostrando as lamentáveis condições em que se encontram o comércio e a indústria no estado por causa do conflito.