1923: Santos inaugura Pantheon dos Andradas no 7 de Setembro

São Paulo

Foi inaugurado em Santos, no 7 de Setembro, o Pantheon dos Andradas, monumento que recebeu os despojos do José Bonifácio de Andrada e Silva (conhecido como o patriarca da Independência) e do seu irmão Martim Francisco.

Lá também há um nicho destinado para abrigar os restos mortais de um outro irmão, Antonio Carlos —sepultado no mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro.

O Pantheon foi projetado para fazer parte do prédio histórico do Convento do Carmo, obedecendo ao estilo colonial nas suas linhas arquitetônicas.

Em letras de bronze patinado, dominando o portal de pedras lavradas, lê-se a seguinte dedicatória: "Glória aos irmãos Andradas".