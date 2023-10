1923: Assisistas resolvem apoiar ação pacificadora de ministro no RS

São Paulo

Foi realizada no hotel América, no Rio de Janeiro, neste domingo (7), uma reunião dos partidários do Assis Brasil, candidato derrotado ao governo do Rio Grande do Sul em eleição que teve o resultado questionado.

O encontro tratou da situação política e, principalmente, do movimento revolucionário que luta para derrubar do poder o atual governador gaúcho, Borges de Medeiros.

Os participantes da reunião, que foi comandada pelo Assis Brasil, decidiram prestigiar a ação do ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, de viajar ao Rio Grande do Sul para tentar pacificar o estado.

Com a decisão, o grupo vai facilitar o desempenho da missão do ministro.