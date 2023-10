1923: CBD decide enviar seleção ao Uruguai mesmo após polêmica

São Paulo

A diretoria da Confederação Brasileira de Desportos disse considerar liquidada a polêmica com a congênere do Uruguai e decidiu participar do torneio sul-americano de futebol que será realizado naquele país.

Em 1922, a seleção uruguaia se retirou, em protesto, do campeonato sul-americano disputado no Rio de Janeiro e foi recebida em Montevidéu com festas, com discursos como se fosse vencedora do torneio e com ofensas ao esporte brasileiro.

Os episódios fizeram com que a CBD cortasse as relações com aquela associação. Agora, os dirigentes brasileiros alegaram que ficaram satisfeitos com as explicações recebidas, mas não divulgaram o que lhes foi dito.