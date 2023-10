1923: Companhia teatral Ba-Ta-Clan deixa São Paulo e vai para o Rio

São Paulo

A companhia francesa de teatro de revista Ba-Ta-Clan despede-se de São Paulo, nesta terça-feira (9), com o espetáculo "C’est Paris" no Theatro Sant’Anna.

As peças desta temporada do grupo apresentaram uma falta de ligação entre as cenas e os quadros. Além disso, os títulos nada têm de comum com elas. "C’est Paris" poderia denominar-se "Oh, lá, lá!", que é um outro espetáculo. Assim como "Oh, lá, lá!" poderia ter o nome da peça "Bonsoir".

Esses trabalhos são uma sequência de números variados, sem uma ação própria que lhes marque o início, oriente as cenas e as conduzam a bom termo.

O Ba-Ta-Clan viajará ao Rio de Janeiro para outra série de apresentações.