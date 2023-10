1923: Embaixador mexicano chega a SP e se reúne com governador

São Paulo

O embaixador do México no Brasil, Alvaro Torre Diaz, veio a São Paulo nesta quarta-feira (10). Ele chegou, pelo trem noturno de luxo, acompanhado da mulher e do adido militar.

Na estação da Luz, para recebê-lo, estiveram o prefeito da capital paulista, Firmiano Pinto, o major Marcílio Franco (representando o governador Washington Luís), secretários estaduais e vários outros políticos e autoridades.

Torre Diaz reuniu-se com Washington Luís no palácio do governo de São Paulo, onde foi saudado por uma companhia de guerra da Força Pública, com a respectiva banda de música.

O embaixador mexicano ficou hospedado no Hotel Esplanada.