1923: Ministro passa por São Paulo antes de ir ao conflagrado RS

São Paulo

Chegou a São Paulo nesta segunda-feira (15), procedente do Rio de Janeiro, o ministro da Guerra, o general Setembrino de Carvalho. Ele está em viagem rumo ao Rio Grande do Sul, onde há o conflito entre um movimento revolucionário e os defensores do governador gaúcho, Borges de Medeiros.

O ministro conferenciou com governador paulista, Washington Luís, e ainda nesta noite deve partir ao Sul por trem.

Os jornais do Rio há dias tentam informar os leitores sobre o motivo da viagem. Dizem que Setembrino leva, como proposta de paz, a continuação de Medeiros no poder, dentro do atual mandato, concedendo contrapartidas aos opositores, como a reforma da lei eleitoral.