1923: Rebelde deve conversar com ministro para pacificação do RS

São Paulo

O general Portinho, um dos chefes dos revolucionários no Rio Grande do Sul, recostou a sua coluna sobre a fronteira de Santa Catarina, em frente ao município de São Joaquim da Costa da Serra (SC).

Essa informação consta em telegramas recebidos pelo deputado federal Maciel Júnior, que busca intermediar um encontro entre o líder rebelde e o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho.

A manobra do Portinho foi feita justamente para que essa reunião seja realizada. A conversa tratará sobre uma possível pacificação do Rio Grande do Sul, onde o movimento revolucionário luta para tirar do poder o governador gaúcho, Borges de Medeiros.