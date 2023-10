1923: Revolucionários vencem duro combate em Lavras do Sul (RS)

São Paulo

Um violento combate foi travado em Lavras do Sul (RS), conforme publicou o Correio de Bagé. Participaram do confronto as forças comandas por Estácio Azambuja, que fazem parte de um movimento revolucionário, e as tropas lideradas por Claudino Pereira, que defendem o governo estadual.

A notícia informou que a disputa em Lavras foi vencida pelos revolucionários, com o grupo rival se retirando após grandes baixas.

Em Porto Alegre, as igrejas iniciaram os tríduos ordenados pelo arcebispo pedindo dias de paz para a terra gaúcha. Nesse estado, os rebeldes lutam para depor o governador Borges de Medeiros, que se recusa a renunciar.