1923: SP Railway busca prolongar contrato com governo federal

São Paulo

O presidente da diretoria da São Paulo Railway, o conde de Bessborough, veio ao Brasil especialmente para tratar da prorrogação do contrato daquela via férrea com o governo federal. A ideia é ampliar o acordo para operar por mais 30 ou 50 anos.

Ele já viajou ao país anteriormente com esse mesmo objetivo, mas nada conseguiu. Faltando, agora, apenas três anos para o término do atual contrato, a companhia volta à carga.

No ano passado, o senador Alfredo Ellis analisou as ações da São Paulo Railway e apontou os processos que a empresa teria feito para embair o governo e sobrecarregar o público com constantes e injustificados aumentos de tarifas.