1924: Palestra Italia pretende sair do Campeonato Paulista deste ano

São Paulo

A retirada do Palestra Italia do Campeonato Paulista de futebol de 1924 é dada como certa, caso a Apea —Associação Paulista de Esportes Atléticos— mantenha as punições a dois jogadores do time (ambos foram acusados de "jogo violento proposital" na partida contra o Paulistano, em 21 de abril, e pegaram três rodadas de suspensão).

As punições foram consideradas injustas e irregulares pelos dirigentes do Palestra, que, descontentes, não escondem a intenção de sair do torneio, apesar de a decisão não ter sido anunciada oficialmente.

A não apresentação do time ao jogo de domingo (18), contra o Sírio, será equivalente à sua desclassificação.