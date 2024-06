1924: Governador paulista oferece banquete a embaixador francês

São Paulo

O banquete oferecido pelo governador de São Paulo, Carlos de Campos, ao embaixador da França no Brasil, Alexandre Conty, foi realizado nesta quarta-feira (18) no palácio dos Campos Elíseos, na capital paulista.

Tomaram parte do banquete secretários do governo, o prefeito Firmiano Pinto, o presidente da Câmara e outros convidados.

Na manhã desta quinta, Conty viajou para Santos. Na cidade, foi oferecido a ele um almoço às 12h, pelos vereadores, no salão de festas do Hotel Parque Balneário. À tarde, o francês visitou os principais pontos do município e edifícios importantes. Depois, regressou a São Paulo pelo Caminho do Mar.