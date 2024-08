1924: Acusados de agir na revolta, 3 guarda-freios perdem emprego

São Paulo

O diretor da estrada de ferro Central do Brasil, Carvalho Araújo, mandou embora três guarda-freios acusados de terem tomado parte no saque da Estação do Norte durante a revolta em São Paulo em julho.

Esses trabalhadores (que realizavam a função de vigiar e manobrar os freios de vagões conforme as instruções do maquinista) faziam parte do grupo extranumerário da companhia.

Também foram desligados da Central do Brasil outros dois funcionários, mas, nesses casos, a alegação foi a de abandono de emprego.

Em julho, revoltosos travaram combates na capital paulista na tentativa, sem sucesso, de derrubar o governo federal.