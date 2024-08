1924: Força Pública treinará em áreas onde houve combates em julho

São Paulo

A Força Pública realizará, nesta quarta-feira (27), uma excursão de treino e prática de serviço em campanha em áreas na cidade de São Paulo onde houve combates contra os revolucionários na revolta de julho.

No bairro do Cambuci, os soldados se dispersarão a fim de cada comandante indicar os locais das lutas, as manobras feitas e as trincheiras tomadas, além de passar outras informações.

Serão mostrados os prédios atingidos, a Igreja da Glória e pontos dos morros fronteiriços que foram ocupados durante o conflito.

Na Aclimação, onde houve sangrentos combates, os graduados realizarão discursos em homenagem a companheiros mortos.