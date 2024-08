1924: Parlamento alemão aprova a aplicação do Plano Dawes

São Paulo

Depois de relutância e de indefinição, o Parlamento alemão aprovou, nesta sexta-feira (29), a legislação para que o governo aplique o Plano Dawes —programa que tenta dar condição ao país de pagar reparações por danos provocados na Guerra Mundial.

O plano foi feito por um grupo de peritos de vários países, liderado pelo americano Charles G. Dawes.

O correspondente do jornal inglês The Times em Berlim informou que a proposta avançou no Parlamento após negociações. O governo concordou em modificar o seu gabinete e os nacionalistas retiraram a exigência de evacuação imediata das tropas estrangeiras na região do Ruhr.