1974: SP começará a vacinar contra meningite com poucas doses

São Paulo

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo decidiu começar na terça-feira (6) a aplicar vacinas contra a meningite. Entretanto, nessa fase, serão usadas apenas as do tipo A do pequeno lote de 329 mil, que vieram da França. Não se sabe quando haverá novas remessas.

Já as doses do tipo C deverão chegar apenas no dia 15 de setembro. O plano inicial era a vacinação simultânea dos dois tipos.

As primeiras doses serão aplicadas em funcionários de hospitais que tratam da doença. Depois, uma escala prioritária será seguida (São Paulo enfrenta nesse ano um grande aumento no número de casos de meningite).