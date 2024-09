1924: Companhia Velasco tem estreia remarcada em teatro de SP

São Paulo

Devido a um atraso na chegada do material, só neste sábado (6) é que a companhia espanhola Velasco passará a ocupar o Theatro Sant’Anna, em São Paulo.

A estreia da temporada do grupo na capital paulista, que vem sendo muito esperada, será realizada com a aparatosa peça denominada "As Maravilhosas". Comenta-se que o cenário, a luz, a graça e a alegria do espetáculo costumam provocar um deslumbramento no público, além de a parte musical ser muito bela.

Essa companhia espanhola de zarzuela e revistas possui a direção de Eulogio Velasco e tem 70 integrantes, como Rosa Rodrigo, Clara Milani, Pilar Marti e Juanita Oya.