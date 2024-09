1924: Dois ficam feridos em acidente com bondes no bairro do Brás

São Paulo

Um bonde da linha Bresser passou com velocidade excessiva pela avenida Rangel Pestana e, ao chegar às imediações do largo da Concórdia, no bairro do Brás, em São Paulo, chocou-se com um bonde da linha Belém, que estava parado, na tarde desta quinta-feira (25).

Com o acidente, um passageiro no banco da frente do veículo foi jogado ao solo, sofrendo contusões pelo corpo. Um outro viajante, que estava na plataforma de trás, bateu a cabeça contra a grade de ferro que serve de proteção ao vidro e fraturou um dente.

As vítimas foram socorridas na Assistência e depois prestaram declarações a um delegado de polícia.