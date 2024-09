1924: Mignone volta a São Paulo após sucesso da sua ópera no Rio

São Paulo

Depois da consagração da sua ópera "O Contratador de Diamantes" no Municipal do Rio de Janeiro, o jovem compositor paulista Francisco Mignone, 27, tornou-se um nome nacional. E o seu regresso a São Paulo foi bastante festejado pelos seus admiradores, amigos e, em particular, pelos colegas e ex-professores do Conservatório.

Uma comissão daquele estabelecimento de ensino foi à espera de Mignone na estação do Norte.

Para saudá-lo, Marcílio Mendes, jornalista e professor do Conservatório, falou na estação exprimindo o júbilo do corpo docente e dos alunos da instituição pelo triunfo que coroou a representação da ópera.