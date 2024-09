1924: Parque é montado no Brás com atrações dos festejos de 1922

São Paulo

Uma empresa mandou construir na quadra entre a avenida Rangel Pestana e a rua Piratininga, no Brás, em São Paulo, um grande parque de diversão. Trata-se de curiosos divertimentos que essa mesma companhia apresentou ao público do Rio de Janeiro por ocasião das festas do centenário da Independência do Brasil, realizadas em 1922.

Entre os números de novidades e atrações destacam-se: Roda Gigante, Balanços Venezianos, Teatro do Ilusionismo, Chicote, Orquestra Original e o sensacional Motódromo.

O empreendimento, que recebeu a denominação de Feira Norte-Americana de Diversões, deve ser inaugurado em 20 de setembro.