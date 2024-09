São Paulo

Seguir a trajetória do compositor e zoólogo Paulo Vanzolini, nascido há 100 anos, é entrar num mundo de criação artística e trabalho científico incansável. Fósseis e animais empalhados transformam o Museu de Zoologia da USP, em São Paulo, que Vanzolini ajudou a desenvolver, num dos mais interessantes da cidade.

Ele dirigiu o museu durante 30 anos e foi responsável por torná-lo uma referência internacional na sua área de conhecimento.

Em comemoração aos 100 anos do nascimento do artista e cientista foi montada também uma exposição ali perto, no Sesc Ipiranga, batizada de "Paulo Vanzolini, o cientista boêmio", que mostra as várias facetas do personagem.

São dele clássicos do cancioneiro popular como "Ronda" e "Volta por cima", mas sua produção musical tem mais de 70 obras, interpretadas por cantores como João Gilberto, Elis Regina e Chico Buarque. Apesar do pendor musical, ele não tocava nenhum instrumento.

Dediquei o sábado para visitar o museu e a exposição, duas tacadas certeiras. Sempre admirei Vanzolini, pelo seu jeito simpático e simples de tratar de questões complexas e pela sua sabedoria de vida. Era um humanista e buscou inspiração no bares e nas ruas para fazer suas composições.

Paulo Vanzolini em foto de 2009: o músico e biólogo completaria 100 anos em 2024

No dia que fui lá, o museu estava lotado, com excursões de escola e gente maravilhada com os fósseis de dinossauros, os ossos de uma preguiça gigante e com uma verdadeira aula de taxidermia, a técnica de preservar a pele e reproduzir animais.

Há desde bichos sul-americanos, como o tamanduá, a capivara e o lobo-guará, até leões e uma grande quantidade de borboletas e peixes.

Outra atração é a exposição temporária "A vida secreta dos peixes elétricos", que inspiraram o italiano Alessandro Volta, pioneiro da eletricidade, a inventar a pilha voltaica. É um museu cheio de curiosidades.

Vanzolini era estudioso de anfíbios e répteis. Formou-se em medicina na USP e fez especialização em zoologia em Harvard, nos Estados Unidos.

Entre os anos 1950 e 1980 liderou exposições regulares à Amazônia, região em que era especialista, para fazer pesquisas de campo financiadas pela Fapesp, a bordo do barco Garbe.

A Kombi em que Vanzolini circulava nas suas expedições está na exposição "O artista boêmio"

Desenvolveu, nesse período, a teoria do "modelo dos refúgios", uma hipótese para explicar a grande biodiversidade amazônica. Segundo ela, durante as glaciações, o clima mais seco e as flutuações paleoclimáticas teriam causado a redução e a fragmentação das florestas tropicais criando "refúgios" de vegetação em que surgiam novas espécies de plantas e animais.

Nos seus esforços de coleta de espécies e de análises do meio ambiente, Vanzolini trabalhou em todos os biomas do país.

Em 1976, viajou de Kombi para o Rio Grande do Norte e para a Paraíba durante 21 dias, chefiando uma expedição. Ao longo de seus anos de trabalho, a coleção de anfíbios e répteis do Museu de Zoologia saltou de 1.200 espécimes para 260.000.

Vanzolini era um homem carinhoso e bem-humorado, que teve uma vida boêmia na juventude, mas que envelheceu cercado pela família e seguindo rotinas rígidas de trabalho. Ele teve cinco filhos.

Ia ao museu seis vezes por semana e saia de casa às 7 horas da manhã. Aos sábados começava um pouco mais tarde e chegava ao museu de ônibus.

Preguiça gigante no Museu de Zoologia da USP : animais foram extintos há cerca de 10.000 anos

Como diz uma de suas filhas, Maria Eugenia Vanzolini, "o cientista tinha orgulho de ser funcionário público, dizia que isso era trabalhar para a sociedade e não para um patrão". Vanzolini gostava de andar a pé na cidade e de observá-la como um cronista.

Trafegava entre a ciência e a arte sem esforço. Teve parceiros musicais como Adauto Santos e Luiz Carlos Paraná e compôs sua última música "Quando Eu For, Eu Vou Sem Pena", em 1977. Carlinhos Vergueiro gravou um disco só com suas obras.

A exposição no Sesc abrange todos os feitos de Vanzolini como cientista e compositor. Estão lá seus parceiros de música, uma sala que simula o ambiente amazônico, muitos vídeos com suas falas, uma maquete do rio Madeira, onde ele fez uma expedição em 1975, e também uma Kombi, veículo em que o professor circulava. Ele morreu em 2013, aos 89 anos