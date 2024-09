No programa eleitoral deste ano, o pacote de bondades para pessoas com deficiência tem tamanhos, embrulhos –no estômago-- e lacinhos para todos os gostos e desgostos.

Com pontuais exceções, as propostas parecem ter vindo do século passado, cheias de capacitismo, assistencialismo, ideias sem conexão com a realidade e muitos apelos a causas pouco coletivas. Eu quero é resolver o meu!

Chama atenção um tom infantilizado usado por parte dos postulantes a cargos públicos para abordar suas ideias para condições físicas, sensoriais e intelectuais diferentes. Tratar os diversos como crianças, diga-se, é tirar deles as próprias aspirações, o protagonismo e as reivindicações reais.

Charge de Jean Galvão 22.set.2012 - Folhapress

"Eu vou cuidar dos deficientes", diz um de voz aveludada. "Vou criar o programa mamãe PCD", proclama outro usando uma sigla inadequada, cheio das intenções duvidosas e colocando a mãe da gente no meio.

Tem ainda os que ignoram completamente o tema de suas pretensões e os que desejam do fundo da alma "ajudar" o povo quebrado, conceito vago e descolado de qualquer sustentação.

Candidatos que propagam a busca de soluções por meio da vida pública para si mesmos ou para suas turmas específicas também se amontoam. É fulana que não tem escola para o filho autista e vai trabalhar "por eles", sicrano que pretende fazer calçada boa em seu bairro e beltrano que promete ouvir, com acessibilidade, os surdos.

São legítimas as pautas mais fechadas que busquem saídas para grupos diversos. É tanta carência que, às vezes, uma bandeira já lota um estádio, mas a falta de um discurso e de uma força de propostas pela coletividade amarra as questões das pessoas com deficiência em velhos pensamentos.

Casos de apropriação de candidaturas individuais ou coletivas de pessoas com deficiência por parte de políticos mais safos também se encontram por todos os lados e de maneira clara.

Por trás da nobreza por exaltar a diversidade em campanhas de um partido ou outro, estão raposas de olho na repercussão que o tema pode gerar no coraçãozinho de eleitores. Os postulantes, no caso, são potenciais marionetes em cadeiras de rodas, usando bengalas ou com olhos amendoados.

O uso superficial da inclusão durante o tempo eleitoral esmaga a oportunidade de aprofundar políticas públicas que elevariam o acesso ao trabalho, à rua, aos meios sociais e à cidadania.

Sem a apresentação de marcas estruturais e interseccionais para a evolução de vidas diversas nos programas de governo, esse público fica exposto ao mais do mesmo, com requintes de caridade, estigmas e fragmentos de efetividade.

Faz parte do lema universal "nada sobre nós, sem nós", que haja cada vez mais candidaturas que guardem os múltiplos aspectos do corpo, dos sentidos e da intelectualidade, mas também é mantra alertar que condições não determinam caráter capacidade e preparo político.

Para que essa engrenagem funcione bem, pessoas com deficiência precisam estar não somente nos santinhos eleitorais ou como papagaio de pirata de postulantes. Precisam estar na essência das discussões que antecipam os pleitos, na elaboração dos planos de ação, na composição dos governos.