Catherine Deneuve completa 80 anos neste domingo (22). Uma das principais atrizes do cinema, ela dispensa apresentações. Afinal são 63 anos dedicados à sétima arte, sob a direção de grandes cineastas (Luis Buñuel, François Truffaut, Roman Polanski, André Téchiné, entre outros) e com trabalhos quase que totalmente baseados na Europa. Uma carreira que começou em 1957 com uma figuração no longa "Amores de Colegiais" e soma mais de 140 filmes.

O blog selecionou cinco filmes da atriz disponíveis nos serviços de streaming, seguindo a ideia de abranger várias décadas do trabalho de Catherine. Os preços e a disponibilidade foram pesquisados neste sábado (21).

Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo em "Os Guarda-Chuvas do Amor" (1964) - Divulgação

OS GUARDA-CHUVAS DO AMOR (1964)

O musical clássico de Jacques Demy tornou Catherine conhecida em todo o mundo. Até então, ela havia feito papéis secundários em filmes franceses. A atriz interpreta a jovem Geneviève, apaixonada pelo mecânico Guy. A história de amor do casal é interrompida quando o rapaz é convocado para a guerra da Argélia. Demy ousou no longa ao fazer todos os diálogos cantados. É um musical do início ao fim, com trilha do compositor francês Michel Legrang. O longa recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1964. Três anos depois, Catherine repetiu a parceria com Demy em "Duas Garotas Românticas".

ONDE VER

Globoplay, Mubi e Oldflix: para assinantes

Apple TV: R$ 14,90 (aluguel) e R$ 17,90 (compra)

A atriz Catherine Deneuve em "A Bela da Tarde", do diretor Luis Buñuel - Divulgação

A BELA DA TARDE (1964)

O clássico dirigido pelo espanhol Luis Buñuel é um dos principais filmes de Catherine. Ela interpreta Séverine, a entediada mulher de um médico que se torna prostituta para satisfazer suas fantasias sexuais. É chamada de Bela da Tarde no bordel de luxo onde passa a trabalhar.



Em entrevista em 2004, a atriz disse que as filmagens de "Bela da Tarde" não foram uma experiência muito positiva. "Senti que mostraram mais do que disseram que mostrariam. Houve momentos em que me senti totalmente usada", afirmou. Mas não deixou de reconhecer a importância do longa. "Foi meu primeiro encontro com Buñuel", afirmou em outra entrevista, em 1995.



Uma curiosidade sobre o filme: o figurino usado por Catherine foi desenhado por Yves Saint Laurent, de quem a atriz se tornou amiga e musa.

ONDE VER

Globoplay, Mubi e Oldflix: para assinantes

NetMovies: grátis

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

A atriz como a vampira Miriam em "Fome de Viver" (1983), de Tony Scott - Divulgação

FOME DE VIVER (1983)

A atriz encarna a vampira Miriam neste longa dirigido por Tony Scott ("Top Gun") carregado da estética dos clipes e da publicidade dos anos 1980. A personagem vive em Nova York com seu companheiro, John, vivido por David Bowie. O casal de vampiros percorre a noite da cidade em busca do sangue de jovens presas. De repente, John começa a envelhecer rapidamente, o que leva o casal até a médica Sarah (Susan Sarandon), em que estuda o envelhecimento.



Em entrevista, o maquiador Antony Clavet disse que, para dar a Catherine a aparência de uma vampira, clareou a pele da atriz com tons de lavanda e criou linhas de contorno descendentes no rosto, "como se a gravidade dos séculos tivesse deixado marcas".



ONDE VER

Apple TV e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

Björk e Catherine Deneuve em cena de "Dançando no Escuro" (2000) - Divulgação

DANÇANDO NO ESCURO (2000)

Em um de seus melhores filmes, o dinamarquês Lars von Trier nos transporta para os EUA para acompanhar a história de Selma, interpretada pela cantora Bjork. Ela é uma imigrante e mãe solteira tcheca que vive no interior norte-americano, onde trabalha em uma fábrica. Catherine Deneuve é Kathy, amiga e confidente da jovem.



A francesa havia gostado de "Ondas do Destino" (1996) e escreveu uma carta pedindo ao diretor para participar de um de seus filmes. Trier apresentou o projeto de "Dançando", e a atriz aceitou interpretar Kathy. "Era um musical, mas um musical muito diferente", disse Catherine.



Na trama, Selma tem uma doença que a faz perder a visão progressivamente, e economiza para que uma cirurgia poupe o filho do mesmo destino. Os musicais do cinema são a forma de a jovem enfrentar a rudeza da vida e rendem algumas das sequências mais bonitas do filme. O longa recebeu a Palma de Ouro em Cannes em 2000, além do prêmio de melhor atriz para Björk.



ONDE VER

Mubi: para assinantes

Catherine Deneuve e sua filha, Chiara Mastroianni, em "A Última Loucura de Claire Darling" - Divulgação

A ÚLTIMA LOUCURA CLAIRE DARLING (2019)

Catherine Deneuve contracena com a filha, Chiara Mastroianni. A atriz é a personagem título, moradora de um vilarejo francês que um dia de verão acorda e decide se desfazer do que possui. Ela acredita que este será o seu último dia de vida. A feira no estilo 'família vende tudo' vai reavivar lembranças e traumas do passado e trazer de volta Marie (Chiara), filha de Claire que há anos não visita a mãe.

ONDE VER

Prime Video e Looke: para assinantes

Apple TV: R$ 4,90 (aluguel) e R$ 9,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel)