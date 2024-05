A Cinemateca Francesa, em Paris, elegeu as 20 comédias românticas hollywoodianas contemporâneas indispensáveis. Os filmes, produzidos a partir do final dos anos 1980 e herdeiros das comédias malucas da era de ouro de Hollywood, estão em mostra na instituição até o fim de maio.



Não faltam às obras os ingredientes do gênero: protagonistas carismáticos, química entre todo o elenco, ritmo, uma boa história e, é claro, um final feliz.

Um dos longas na programação é "Harry Sally, Feitos um Para o Outro" (1989), um marco no renascimento do gênero, segundo a instituição francesa. É estrelado por Meg Ryan, atriz que se tornou o rosto das comédias românticas nos anos 1990.

Outro nome que despontou no período foi o do ator inglês Hugh Grant, levado ao estrelato em "Quatro Casamentos e um Funeral" (1994). Na lista da Cinemateca, ele ainda aparece em "O Diário de Bridget Jones" (2011) e "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), um dos maiores sucessos do gênero.

Sucesso que Grant dividiu com Julia Roberts, presença garantida nas comédias românticas nos anos 1990, a começar por "Uma Linda Mulher", também entre os longas indispensáveis.

A seguir, confira a lista com os 20 filmes. A disponibilidade nos serviços de streaming e os preços foram pesquisados nesta quarta-feira (15). Apenas uma das obras, "Uma Secretária de Futuro" (1988), com Harrison Ford, Sigourney Weaver e Melanie Griffith, não está disponível.



AS 20 COMÉDIAS ROMÂNTICAS INDISPENSÁVEIS

DIRTY DANCING, RITMO QUENTE (1986)

Globoplay e Oldflix: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 32,90 (compra)

Amazon: R$ 9,90 (aluguel e compra)

Google Play: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 44,90 (compra)

Microsoft Store: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

HARRY E SALLY, FEITOS UM PARA O OUTRO (1989)

Prime Video: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 37,90 (compra)

Amazon: R$ 9,90 (aluguel e compra)

Google Play: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 39,90 (compra)

UMA LINDA MULHER (1990)

Netflix e Star+: para assinantes

FEITIÇO DO TEMPO (1993)

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Amazon e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

QUATRO CASAMENTOS E UM FUNERAL (1994)

Prime Video e MGM: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 37,90 (compra)

Amazon: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 39,90 (compra)

SINTONIA DE AMOR (1993)

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Microsoft Store: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

MELHOR É IMPOSSÍVEL (1997)

Prime Video: para assinantes

Apple TV e Amazon: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Microsoft Store: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

MENSAGEM PARA VOCÊ (1998)

Apple TV, Amazon e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Microsoft Store: R$ 5,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

O CASAMENTO DO MEU MELHOR AMIGO (1997)

Netflix, Prime Video e Max: para assinantes

Apple TV e Amazon: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

UM LUGAR CHAMADO NOTTING HILL (1999)

Prime Video, Globoplay e Star+: para assinantes

Apple TV e Amazon: R$ 9,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

O DIÁRIO DE BRIDGET JONES (2001)

Prime Video e Globoplay: para assinantes

EMBRIAGADO DE AMOR (2002)

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

SIMPLESMENTE AMOR (2003)

Prime Video e Globoplay: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 32,90 (compra)

O AMOR NÃO TIRA FÉRIAS (2006)

Globoplay: para assinantes

Apple TV: R$ 9,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 9,90 (compra)

ANTES SÓ DO QUE MAL CASADO (2007)

Star: para assinantes

Google Play: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

COMO VOCÊ SABE (2010)

Netflix: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)



AMOR A TODA PROVA (2011)

Max: para assinantes

Apple TV, Amazon e Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

AMIZADE COLORIDA (2011)

Netflix, Prime Video e Max: para assinantes

Apple TV e Amazon: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

O LADO BOM DA VIDA (2012)

Netflix e Prime Video: para assinantes