Bobi, que no ano passado foi considerado o cachorro mais velho do mundo pelo Guinness, teve o título temporariamente suspenso para revisão após questionamentos sobre sua idade.

Um porta-voz do livro dos recordes afirmou ao jornal português Público que a medida vale até a conclusão da investigação sobre o caso.

O cachorro, que vivia em Portugal, morreu em outubro passado, aos 31 anos e 165 dias, afirmou o Guinness. O título, porém, foi concedido em fevereiro, com a marca de 30 anos —na ocasião, foi anunciado que Bobi era considerado o cão mais idoso vivo e também o mais velho entre todos os registros da publicação.

Pouco após a morte, porém, a longevidade do animal foi alvo de questionamentos de veterinários.

Danny Chambers, veterinário e membro do conselho do Royal College of Veterinary Surgeons, disse ao jornal britânico The Guardian que nenhum dos seus colegas acredita que Bobi tinha 31 anos.

"Isto equivale a um ser humano viver mais de 200 anos", afirmou, pedindo provas sobre a idade do cachorro. "Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias", continuou.

À época, um porta-voz do Guinness disse ao jornal que a publicação estava ciente das dúvidas e investigando o caso.

Nesta terça (16), o site do Público afirmou que a apuração continua e que o título foi temporariamente suspenso. Por email, um porta-voz do livro dos recordes disse que a medida vale até que todas as conclusões estejam reunidas.

No site do Guinness, porém, informações sobre o recorde permanecem inalteradas.

De acordo com a publicação, Bobi é um rafeiro do Alentejo. A expectativa de vida da raça fica entre 12 e 14 anos.

Ao anunciar o recorde, o Guinness afirmou que a data de nascimento de Bobi havia sido confirmada pelo serviço médico veterinário do município de Leiria e também verificada pelo banco de dados do Siac (Sistema de Informação de Animais de Companhia) de Portugal.

Ainda segundo o jornal português, o serviço médico veterinário municipal disse ter emitido apenas um certificado de residência para o animal em 2022, indicando que vivia no distrito. Já o tutor, Leonel Costa, afirmou ter enviado as provas que o Guinness pediu para verificar a idade do cachorro e disse não ter sido procurado pelo livro de recordes sobre as dúvidas que surgiram.

Entre as contestações, está o fato de os registros serem baseados em informações de tutores.

Segundo os registros, Bobi nasceu em 11 de maio de 1992, era descrito como muito sociável e morava em uma área rural de Leiria. Seu último aniversário foi comemorado com festa, comida preferida, música e bolo para os convidados.

Desde o registro do Guinness, recebeu inúmeras visitas e posou para fotos.

O cachorro morreu dia 20 de outubro, em uma clínica. "Foi uma luta dura e só um guerreiro como ele podia ter aguentado este tempo", disse na ocasião o tutor ao português SIC Notícias.

Segundo Costa afirmou à publicação, Gira, a mãe de Bobi, viveu até os 18 anos; e Chicote, outro cão da família, até os 22.

Antes de Bobi, o título de cachorro mais velho de todos os tempos era do pastor australiano Bluey, que morreu em 14 de novembro de 1939, aos 29 anos e 5 meses.

