São Paulo

Esperança, a cadela adotada nesta semana pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi submetida a uma cirurgia nesta terça-feira (7).

Resgatada em Canoas, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a cachorrinha tinha fraturas na pelve, segundo Janja.

"A gente não sabe dizer se foi em decorrência da enchente, da correnteza que ela foi carregada", contou em publicação com Esperança no colo antes da operação.

Janja com Esperança, resgatada em Canoas - Cláudio Kbene/Divulgação/PR

Depois da cirurgia, a primeira-dama publicou um vídeo que mostrava a cachorrinha ainda sonolenta na clínica veterinária, em recuperação. Nesta quarta (8), a cadela já aparecia desperta e abanando o rabo em outro post. "Esperança já está bem animadinha e querendo ir para casa", dizia texto que acompanhava as imagens.

Ao anunciar a adoção, Janja lembrou que outros animais precisam de alimentos, remédios e cuidados no estado, devastado pelas enchentes. Na publicação, a primeira-dama agradeceu à Associação 101 Viralatas e à Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal.

No vídeo, Janja aparece abraçada ao animal. Ao final, o presidente Lula (PT), que tinha ido ao estado acompanhar a situação das chuvas, também é visto com a cachorrinha no colo, já dentro do avião.

A primeira-dama e o presidente já têm outras duas cachorrinhas, também adotadas: Resistência e Paris.



Resistência ficou conhecida na posse de Lula, quando subiu a rampa do Planalto conduzida pelo presidente e por Janja.

A vira-lata vivia nas ruas de Curitiba e, em 2018, ainda filhote, apareceu no acampamento de militantes do PT em frente ao prédio da Polícia Federal onde Lula estava preso. Passou a ser cuidada por apoiadores do político e recebeu nome que tinha a ver com o que os acampados diziam estar fazendo ali: resistindo, com Lula, ao que consideravam ser uma injustiça.

Janja, à época namorada de Lula, costumava visitar a concentração de apoiadores e começou a cogitar a adoção quando conheceu Resistência. A decisão foi enfim tomada quando a cadela adoeceu e precisou ser internada por cerca de uma semana, em junho de 2018. Foi então que Janja, que ama animais, decidiu cuidar de sua saúde e levá-la para casa.

Siga o Bom Pra Cachorro no Instagram, Facebook, X e Threads