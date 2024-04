Na entrega do projeto da Reforma Tributária, na quarta-feira (24), o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, já havia sinalizado que a alíquota padrão ficaria entre 25,7% e 27,3%, com uma média de 26,5%. Se confirmado esse patamar, a alíquota brasileira ficará entre as maiores do mundo para um IVA. Hoje, a maior do gênero é a da Hungria, de 27%.

