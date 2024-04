Brasília

A ministra Sonia Guajajara afirmou, nesta quinta-feira (25), que o presidente Lula (PT) prometeu a criação de uma força-tarefa para dar prosseguimento às demarcações de terras indígenas que o governo recuou no último dia 18.

O grupo deve ter participação dos Ministérios dos Povos Indígenas, da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Ministério da Justiça e da Advocacia-Geral da União. Pode ser que organizações indígenas também façam parte da força.

Índigenas participam das atividades do Acampamento Terra Livre, em Brasília; líderes foram recebidos por Lula - Pedro Ladeira - 23 abr. 2024/Folhapress

A decisão foi tomada após uma reunião no Palácio do Planalto com diversas lideranças do movimento indígena, que como mostrou a Folha, está insatisfeito com o governo.

Os quatro territórios são Morro dos Cavalos (SC), Potiguara de Monte-Mor (PB), Toldo Imbu (SC) e Xukuru-Kariri (AL).

Nos dois de Santa Catarina, o governo alega que há problemas judiciais. Já na Paraíba e em Alagoas, há pessoas não indígenas morando dentro dos territórios que seriam homologados.