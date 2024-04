O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a quantidade de expressões religiosas em seu discurso e fez referência a Deus ou à palavra "milagre" uma vez a cada minuto, em média, durante fala em Arcoverde, no estado de Pernambuco. As falas acontecem em um momento de queda na aprovação de seu governo, em particular com o público evangélico.

Nos 52 discursos de Lula feitos neste ano, disponibilizados no site do Palácio do Planalto, o mandatário costumava usar a palavra Deus, em média, menos de uma vez por discurso.

