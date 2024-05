Brasília

À medida que a tragédia no Rio Grande do Sul se torna um processo cada vez mais concentrado na recuperação do estado, as divergências entre as autoridades devem se tornar mais claras.

Alguns episódios já surgiram nos últimos dias em posicionamentos do governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB-RS), e do ministro Paulo Pimenta, destacado pelo presidente Lula para representar o governo federal nesse esforço.

O presidente Lula, acompanhado do governador do RS, Eduardo Leite, e de vários ministros de estado, em cerimônia de anúncio de medidas de ajuda ao estado do Rio Grande do Sul. - Pedro Ladeira/Folhapress

Apareceram diferenças entre os dois, por exemplo, nos planos de atendimento aos desabrigados e na construção de cidades provisórias. Leite defende essa ideia, e Pimenta põe o peso do governo federal em outra proposta, ligada à compra de imóveis por essas famílias pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Os dois também discordam sobre a construção de um canal para escoar a água da Lagoa dos Patos para o mar. O assunto foi levantado durante reuniões do governo federal em Brasília, mas Leite apontou que há dificuldades técnicas nesse plano.

Discordâncias desse tipo devem ocorrer com mais frequência porque a fase de emergência, dedicada a salvar vidas, exigia um nível de solidariedade e cooperação que deixava diferenças entre governos em segundo lugar.

Agora, os planos de reconstrução estão mais ligados à tomada de decisões, algo que tem uma relação direta com o poder que cada personagem pretende desempenhar.

Não foi à toa que Leite, apesar de amenizar as críticas à indicação de Pimenta para a função, enfatizou que a função do ministro é apoiar a reconstrução do estado –insinuando que o comando deveria ficar nas mãos do governador.

Veja vídeo da análise de Bruno Boghossian.