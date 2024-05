Brasília

A entrada do governo federal na gestão direta da crise no Rio Grande do Sul com o anúncio de um órgão para a reconstrução do estado era inevitável, dado o tamanho da tragédia. Seria possível dizer até que a decisão demorou a ocorrer, se considerada a dimensão do esforço que vem sendo feito há quase duas semanas nas regiões atingidas.

A criação de uma autoridade federal para atuar no estado e a nomeação de um ministro do núcleo do governo para essa função põem Lula diante de uma oportunidade, mas também diante de um risco.

O governo percebeu que liberar dinheiro para o socorro e para a recuperação do estado não era mais suficiente. A ideia, agora, é participar ativamente das decisões da reconstrução.

Aí está a oportunidade política para o presidente, que escolheu para o trabalho um ministro que hoje atua ao lado dele no Palácio do Planalto, o chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta —que, além de tudo, é do Rio Grande do Sul e conhece o estado.

De carona, vem o risco de politização dessa atuação do governo federal. Pimenta é um ator que se dedica com afinco aos embates com a oposição. Além disso, é o principal nome do PT para disputar o governo do Rio Grande do Sul em 2026.

Se o estado for mais palanque político do que canteiro de obras, o eleitor certamente vai perceber. O governo federal ficaria mais exposto e poderia sair da tragédia desgastado.

