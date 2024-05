Brasília

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu julgamentos com origem no Rio Grande do Sul ou casos com advogados inscritos no estado, devido à tragédia com as chuvas na região.

O assunto foi tratado pelo presidente do CNJ e do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, no início da reunião de apresentação do Painel de Dados de Pessoal do Poder Judiciário, realizada nesta quinta-feira (16) no Conselho.

A decisão atende o pedido do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e do Conselho Seccional da OAB do Rio Grande do Sul, que relatam as dificuldades e os impactos decorrentes dos eventos climáticos extremos na região.

O CNJ já tomou outras medidas emergenciais voltadas ao RS. Na última quinta-feira (9) o Conselho editou orientações aos sistemas penal e socioeducativo no estado.

Nas diretrizes para a atuação do Judiciário local neste momento inclui a orientação de que prisões preventivas sejam feitas apenas em casos extremos, flexibilização das tornozeleiras eletrônicas e a reavaliação de prisões provisórias.

Pessoas presas em locais atingidos pelas enchentes, em risco de inundação ou nos quais os serviços essenciais estejam afetados ou potencialmente afetados também entram na lista.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA quinta-FEIRA (15) Leia as reportagens publicadas nesta quinta (16)