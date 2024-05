O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu o perdão da dívida do estado ao presidente Lula (PT) depois do anúncio de uma proposta de suspensão do débito com a União por três anos. Nesse período, a taxa de juros cobrada sobre o estoque cairá a zero. Leite agradeceu, mas disse que medida é insuficiente.

"Infelizmente não posso dizer que será suficiente essa medida e o presidente e o ministro têm consciência disso", disse na tarde desta segunda-feira (13) em uma reunião virtual com o presidente e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Já vínhamos discutindo outras soluções para tentar arrefecer os impactos da dívida dos estados, especialmente o Rio Grande do Sul. E diante desta situação absolutamente extraordinária ela se transformara em amarra que não permitiria o estado se reerguer", disse. Ele acrescentou que fará novas demandas nos próximos dias.

Segundo ele, o estado precisará de apoios em várias frentes e a discussão sobre a dívida permanecerá. A proposta do governo federal é uma solução para destravar ações de recuperação do estado no curtíssimo prazo, mas os efeitos das enchentes se farão sentir por alguns anos e alguns governos. Assim, o anúncio é, para ele, apenas um passo.

A declaração foi rebatida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que a redução temporária dos juros sobre o estoque, próximo a R$ 100 bilhões, dará um alívio calculado em R$ 12 bilhões —valor superior ao das parcelas mantidas. "É como se nós estivéssemos perdoando os R$ 12 bilhões."