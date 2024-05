Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com Alberto Fernández, ex-presidente da Argentina nessa segunda-feira (13). No encontro, trataram das relações entre os dois países e a tragédia do Rio Grande do Sul.

Fernández foi um dos mais próximos aliados de Lula na América Latina durante o período que governou a Argentina. Ele foi sucedido pelo ultraliberal Javier Milei, que acumula atritos com Lula e que ainda não se reuniu com o presidente brasileiro.

"Transmiti nossa solidariedade pela tragédia que vive o sul do Brasil em consequência das tremendas enchentes que deixaram centenas de vítimas e consideráveis perdas materiais", escreveu Fernández no X (antigo Twitter).

Na rede social, o ex-presidente disse ainda que entende que os dois países devem unir forças para que as relações culturais e comerciais não diminuam. "Devemos compreender que temos um destino comum que nenhum capricho ideológico pode violar", diz a postagem.

Fernández também se reuniu com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, na sede da sigla, com quem falou sobre a situação política da América Latina. Discutiram, ainda, a possibilidade de realizar em Brasília uma reunião do Grupo de Puebla, fórum político e acadêmico composto por representantes políticos de esquerda.