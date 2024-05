Brasília

A FAB (Força Aérea Brasileira) continua recolhendo doações em Brasília para envio ao Rio Grande do Sul, apesar de o governo do Distrito Federal ter dito na segunda-feira (13) que o serviço estaria suspenso.

A Folha esteve no local nesta terça-feira (14) e há fila de carros e um enorme acúmulo de doações de roupas, calçados, alimentos e água, entre outros itens.

Em nota, a FAB disse que as doações continuam sendo recebidas por militares e voluntários em todas as bases abrangidas pela campanha, incluindo as do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ) e de Guarulhos, em São Paulo.