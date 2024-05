A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, adotou uma cadela resgatada em Canoas, uma das cidades mais atingidas pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

A adoção foi feita com o apoio da Associação 101 Vira-latas e a Secretaria Municipal de Bem-estar Animal.

A primeira-dama anunciou a adoção da cadela "Esperança" em seu perfil no X (ex-Twitter) neste domingo (5). Ela acompanhou o presidente Lula em viagem ao Rio Grande do Sul para acompanhar a situação no estado.

"São milhares de pessoas e animais que sofrem a consequência da crise climática. Só no abrigo em que a adotamos, são 400 bichos que precisam de alimentos, remédios, cuidado e amor. Que a alegria e a resiliência da Esperança inspirem a todos nós a superar desafios e a construir um mundo melhor juntos", escreveu Janja.

No vídeo publicado em suas redes, Janja aparece abraçada ao animal. Ao final, Lula também é visto com a cachorrinha no colo, em um assento de avião. A primeira-dama e o presidente já têm dois cachorros, ambos adotados.