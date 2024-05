Brasília

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, disse nesta terça-feira (28) que os "limites da desumanidade foram extrapolados" com o ataque de Israel a Rafah, que deixou pelo menos 45 mortos no domingo (26), segundo o Ministério da Saúde do território palestino, controlado pelo Hamas.

"O ataque ao campo de refugiados palestinos que ocorreu ontem e deixou 45 mortos e mais de 200 feridos é uma crueldade sem tamanho", disse Janja, no X, antigo Twitter.

"Muitas crianças e idosos morreram ou estão com graves queimaduras, além de milhares de pessoas em desespero e terror assistindo tendas queimarem no último refúgio para os deslocados pelo conflito. Os limites da desumanidade foram todos extrapolados", completou.

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama, Janja, ao chegar no palácio presidencial colombiano, em Bogotá. - Luis Acosta-17.4.2024/AFP

Em outro trecho do texto publicado, ela instou a "comunidade internacional, palestinos, judeus e todos e todas" a continuar pedindo pelo cessar-fogo imediato. "Como humanidade devemos seguir construindo paz e pedindo pelo fim do massacre e genocídio do povo palestino".

A primeira-dama tem vocalizado, desde o início do conflito, duras críticas à atuação do governo israelense. O termo genocídio também já foi utilizado por Lula para classificar

O bombardeio, feito no mesmo dia em que o grupo terrorista disparou foguetes contra Tel Aviv pela primeira vez em quatro meses, causou indignação na comunidade internacional.

Dois dias antes, na última sexta-feira (24), a CIJ (Corte Internacional de Justiça) havia ordenado que Israel interrompesse a ofensiva na cidade, o que não ocorreu.