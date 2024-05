A capital começa o dia com a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil. Ainda, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, apresenta o Painel de Dados de Pessoal do Poder Judiciário nesta quinta (16).

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) ao lado do presidente Lula em cerimônia no palácio do Planalto. - Pedro Ladeira/Folhapress