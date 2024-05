O ministro Paulo Pimenta, recém-nomeado titular da secretaria especial para a reconstrução do Rio Grande do Sul, anunciou na manhã desta sexta-feira (17) a liberação de dois pontos em rodovias no estado. De acordo com o ministro, a BR-116 agora está com tráfego livre em pista dupla no km 294, em Guaíba, e na alça do novo viaduto da Scharlau, em São Leopoldo.

"Já liberamos completamente 28 pontos que estavam interrompidos. As liberações ocorrem em ritmo acelerado para garantir fluidez à passagem de veículos de atendimento emergencial", diz a mensagem no Instagram.

Ainda na publicação, o ministro reforçou que o tráfego é preferencial para veículos de segurança, socorro e transportando suprimentos. Veículos leves devem evitar o local por medida de segurança, disse Pimenta.