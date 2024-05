Brasília

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (21) um requerimento de urgência para garantir que o projeto de lei que prorroga a política de cotas para negros em concursos públicos federais não seja enviado novamente para as comissões. O teor do PL deve ser votado nesta quarta (22).



O texto tinha sido aprovado em caráter terminativo pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e seguiria direto para a Câmara, mas o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conseguiu o número mínimo de assinaturas para exigir votação no plenário do Senado.



O governo Lula (PT) corre contra o tempo para aprovar o PL nas duas Casas e sancioná-lo antes do dia 8 de junho, quando expira a lei em vigor —aprovada em 2014 por iniciativa do governo Dilma Rousseff (PT).

Comissão de Constituição e Justiça do Senado durante sessão em dezembro - Geraldo Magela-6.dez.2023/Agência Senado





Cerca de 500 organizações sociais e do movimento negro recolhem assinaturas para enviar uma carta aos parlamentares em defesa do projeto de lei em discussão, apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS) e relatado pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

"O objetivo da política pública é promover a diversificação do perfil dos servidores públicos federais para que se reflita a realidade da sociedade brasileira", escrevem as entidades no documento.



O projeto mantém a premissa da lei atual ao reservar parte das vagas para negros, mas aumenta o percentual dos atuais 20% para 30%. Outra mudança significativa foi a inclusão expressa de indígenas e quilombolas entre os beneficiados.