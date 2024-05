Belém (PA)

Uma técnica usada por ribeirinhos no Pará pode ajudar as milhares de pessoas atingidas pela tragédia no Rio Grande do Sul e que estão sem água potável.

Por ser poluída, a água da chuva não é adequada para consumo humano, mas se captada da forma correta, purificada e tratada, ela pode, sim, ser ingerida —mas para isso, não basta apenas um filtro comum.

Uma técnica simples foi desenvolvida pela pesquisadora Vania Neu, da Universidade Rural da Amazônia, e adotada por alguns ribeirinhos em Belém.

Galões de água potável que serão distribuídos aos atingidos pela tragédia no Rio Grande do Sul - Evaristo Sá/AFP

Ela é usada, inclusive, pela Dona Nena, famosa produtora da cacau da região e que inclusive recebeu os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Emmanuel Macron (França) recentemente, e que vive na ilha do Cumbú, na capital paraense.

Guia de turismo e um dos parceiros de Nena, Mário Carvalho postou um vídeo nas redes sociais com as instruções, direcionado aos atingidos pelas chuvas no Sul do país.

A captação pode ser feita com PVC ou telhas; a filtragem pode utilizar, por exemplo, guardanapo de cozinha; o tratamento exige a proporção certa de cloro; um filtro de carvão ativado é recomendado para melhorar o gosto e fazer a limpeza final da água.

O sistema usado por Dona Nena e divulgado por Mário Carvalho

Como captar a água da chuva? Para captar água da chuva, utilize superfícies lisas, preferencialmente calhas de PVC ou telhas de barro. Se não tiver, pode captar com reservatórios de plásticos, telhas plásticas (não pode ser de amianto)

Como guardar a água coletada da chuva? Mantenha a caixa tampada e com cuidados para evitar contaminações por animais, insetos, folhas, terra, entre outros.

Utilize preferencialmente caixas d'água de PVC ou de fibra para armazenar, pois as caixas de outros materiais, como o amianto, podem passar resíduos para água, resíduos tóxicos.

Como preparar a água da chuva para consumo?