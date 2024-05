Brasília

Entre 1° e 17 de maio, 35% dos pedidos registrados no serviço de checagem de informações do Senado, o "Senado Verifica", têm ligação com a tragédia do Rio Grande do Sul.

As denúncias incluem notícias falsas sobre desvio de doações, impedimento para circulação de caminhões com donativos, número excessivo de mortos, e até declarações de autoridades de outros países.

Muitas usam imagens de outros desastres naturais ocorridos em anos anteriores e em outros estados ou no exterior. Há casos em que é dada orientação contrária ao que é divulgado pelas autoridades.

Dos 31 pedidos recebidos no período, 12 dizem respeito às enchentes no Rio Grande do Sul, sendo 6 referentes a caminhões de doações que estariam sendo barrados nas rodovias.

A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Justiça e está investigando a disseminação de informações falsas sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

No mesmo período, em 2023, foram recebidas 15 solicitações. No entanto, o serviço ainda não contava com o uso do WhatsApp para o recebimento de pedidos de verificação na época. A adoção dessa ferramenta, em agosto de 2023, aumentou em quase 300% o número de solicitações recebidas.

No final de semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender uma lei para regular as redes sociais no Brasil, diante da disseminação de fake news como as que estão atrapalhando o socorro às vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Pacheco tem afirmado que é fundamental avançar na regulação das plataformas digitais, principalmente para impor responsabilidades na veiculação das informações.