O TST (Tribunal Superior do Trabalho) suspendeu os prazos processuais de processos de varas do Rio Grande do Sul ou do TRT-4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região). Também estão interrompidos os prazos de processos em que o estado ou municípios gaúchos sejam parte.

A decisão foi tomada nesta nesta segunda-feira (6) em sessão do Órgão Especial do tribunal.

O colegiado determinou a suspensão da contagem de prazos de 2 a 10 de maio em razão da calamidade que atinge a região.

O TRT-4 tomou a mesma medida para prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, inclusive telepresenciais, perícias e cumprimentos de mandados e atendimentos presenciais.

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...