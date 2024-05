"Eu lembro quando teve a cheia na Bahia, em 2022. Eu lembro que o presidente da República estava passeando em um jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Eu lembrei esse caso para chamar a atenção para o seguinte: ainda tem muita fake news contando mentira sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando", afirmou Lula.

A crítica do presidente foi feita nesta terça-feira (7) após a divulgação de fake news em relação às ações do governo federal e de outras entidades no enfrentamento às inundações no Rio Grande do Sul.

